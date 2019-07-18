02:55 (мск), источник: Аргументы и факты
Антонов: США развязали против России визовую войну
Дипломат опроверг данные о том, что РФ отказала в выдаче виз американским учителям.
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты развязали против России визовую войну, сообщает ТАСС.
Об этом российский дипломат заявил в среду во время встречи с журналистами. По его словам, комментировать данную проблему публично его вынудили действия американских должностных лиц.
Антонов опроверг сведения о том, что Россия отказала в выдаче виз американским учителям, работающим в Москве, назвав их «ложью».
Посол РФ также отметил, что после выдворения из США в минувшем году большой группы российских дипломатов и их семей Соединенные Штаты фактически установили систему визовых разменов. За каждого своего дипломата Россия должна выдавать визу дипломату из США. Такая же система распространяется на сотрудников
Антонов выразил мнение, что представители американского посольства в Москве также испытывают трудности