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02:55 (мск), источник: Аргументы и факты

Антонов: США развязали против России визовую войну

Дипломат опроверг данные о том, что РФ отказала в выдаче виз американским учителям.

Источник: РИА "Новости"

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты развязали против России визовую войну, сообщает ТАСС.

Об этом российский дипломат заявил в среду во время встречи с журналистами. По его словам, комментировать данную проблему публично его вынудили действия американских должностных лиц.

Антонов опроверг сведения о том, что Россия отказала в выдаче виз американским учителям, работающим в Москве, назвав их «ложью».

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По его словам, ни одного отказа сделано не было.

Посол РФ также отметил, что после выдворения из США в минувшем году большой группы российских дипломатов и их семей Соединенные Штаты фактически установили систему визовых разменов. За каждого своего дипломата Россия должна выдавать визу дипломату из США. Такая же система распространяется на сотрудников административно-технического состава.

Антонов выразил мнение, что представители американского посольства в Москве также испытывают трудности из-за нехватки дипломатического состава, который необходим для решения главной проблемы — выправления отношений между Россией и США.

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