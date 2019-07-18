06:21 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Будущим юристам указали зарплатный ориентир
Рейтинг Superjob расставил вузы, исходя из уровня зарплат выпускников.
Самая высокая средняя зарплата среди выпускников юридических вузов в России уже несколько лет остается у выпускников МГУ — таковы итоги рейтинга, подготовленного сервисом по поиску работы Superjob.
Рейтинг российских юридических вузов составлен с учетом зарплат выпускников, закончивших обучение в 2013—2018 годах. Как заявил президент Superjob Алексей Захаров, он «подсказывает, куда идти учиться, чтобы в результате получать достойный доход». 59 вузов поделили 20 мест.
Аналогичный рейтинг вузов Superjob выпустил в 2017 году, юристы из МГУ там также заняли первое место с зарплатой в 95 тыс. руб. На втором месте, как и в 2017 году, остался МГИМО: средняя зарплата
По данным сервиса, 91% выпускников МГИМО остается в Москве. Третье место занял
В десятку также вошли Московский университет МВД РФ им. Кикотя (75 тыс. руб.), Хабаровский госуниверситет экономики и права (74 тыс. руб.), Тюменский госуниверситет (73 тыс. руб.), Пермский государственный национальный исследовательский университет (72 тыс. руб.), Уральский юридический институт МВД РФ (72 тыс. руб.), при этом десятое место (со средней зарплатой в 70 тыс. руб.) занимают сразу пять вузов: Казанский (Приволжский) федеральный университет, Воронежский госуниверситет, Южный федеральный университет, Нижегородский госуниверситет им. Лобачевского и Уральский государственный юридический университет. На последнем месте из 20-ти — Казанский юридический институт МВД РФ, Рязанский госуниверситет им. Есенина и Тульский госуниверситет: их выпускники в среднем могут рассчитывать на зарплату в 56 тыс. руб.
Бытует стереотип о переизбытке юристов, однако на деле хороших юристов реально не хватает. Наши
партнеры-работодателипогружены в процесс подготовки будущих адвокатов и прокуроров в университете, выпускники ННГУ им знакомы и востребованы. Все это монетизируется в высокий уровень зарплат.
Он отметил, что более 70% его выпускников трудоустраиваются по специальности.
Директор института государства и права ТюмГУ Иван Романчук объясняет востребованность юридического образования появлением «новых субъектов права, новых вызовов для юриспруденции»: «Роботы, боты, блокчейн, биткойн
Напомним, на прошлой неделе Superjob представил рейтинг вузов, дающих экономическое образование, также ориентируясь на среднюю зарплату выпускников. Первое место заняли Высшая школа экономики и МГИМО: зарплата бывших студентов этих вузов составляет 110 тыс. руб. Лидером по зарплате выпускников среди нестоличных вузов стал
Валерия Мишина, Ксения Миронова