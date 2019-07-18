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10:34 (мск), источник: Lenta.Ru

В России обнаружили скалу из «Короля Льва»

Ученые обнаружили утес, похожий на скалу из мультфильма «Король Лев», в национальном парке «Земля леопарда».

Об этом сообщается на сайте объединенной дирекции национального парка и заповедника «Кедровая падь».

Во время загрузки произошла ошибка.

Заповедник расположен в Приморском крае. На его территории, у вершины одной из гор, обнаружили каменный выступ, своими очертаниями напоминающий Скалу предков.

Отмечается, что с утеса открывается панорамный вид на реку Кедровая. Это позволяет хищникам высматривать жертву во время охоты.

На сайте говорится, что на этом месте сотрудникам парка удалось заснять на видео редкого дальневосточного леопарда — самца Leo 12M по кличке Тайфун. Его назвали «королем» этих мест.

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