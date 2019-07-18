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12:03 (мск), источник: РИА Новости

Испытания беспилотника-огнемета попало на видео

МОСКВА, 18 июля — РИА Новости. В Сети появилось видео испытаний беспилотника-огнемета TF-19 Wasp.

На кадрах видно, как БПЛА подлетает к объекту и моментально выпускает довольно мощную огненную струю.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает Task&Purpose, в работе TF-19 Wasp применяется система плазменного зажигания. Аппарат способен извергать пламя в течение 100 секунд, расходуя при этом около 3,7 литра топлива. По данным издания, дрон был разработан для сельскохозяйственных нужд.

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