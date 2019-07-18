12:03 (мск), источник: РИА Новости
Испытания беспилотника-огнемета попало на видео
МОСКВА, 18 июля — РИА Новости. В Сети появилось видео испытаний
На кадрах видно, как БПЛА подлетает к объекту и моментально выпускает довольно мощную огненную струю.
Как сообщает Task&Purpose, в работе TF-19 Wasp применяется система плазменного зажигания. Аппарат способен извергать пламя в течение 100 секунд, расходуя при этом около 3,7 литра топлива. По данным издания, дрон был разработан для сельскохозяйственных нужд.