12:18 (мск), источник: BFM.ru
Обидевшийся на мем кировский депутат забрал заявление из полиции
Павел Валенчук получил всероссийскую известность благодаря соцсетям.
Депутат городской думы Кирова Павел Валенчук забрал заявление из полиции на администраторов паблика, разместившего оскорбившую его публикацию, сообщает РИА Новости. «Я сегодня забрал заявление на паблик “Борщ”. Не желаю им зла, не хочу, чтобы в отношении их осуществлялась проверка. Желаю им развития, процветания, мира и добра», — заявил Валенчук в видеообращении на своей странице во «ВКонтакте».
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Фотография Валенчука с подписью «Знакомьтесь, депутат городской думы города Киров Павел Валенчук, сын депутата Госдумы Олега Валенчука. Записывайтесь к нему на бровки и ноготочки» была опубликована в паблике «Борщ» в соцсети «ВКонтакте». Она сразу принесла депутату всероссийскую известность. Валенчук обратился в полицию и попросил привлечь администраторов паблика к ответственности за фото, в котором высмеивалась внешность депутата, по статьям «оскорбление представителя власти» и «клевета». В ответ на это паблик «Борщ» опубликовал извинения в ироничной форме. «Самый красивый депутат из Кирова написал на нас заявление в полицию. Павел счел данный пост оскорблением и просит полицейских проверить паблик на состав преступления. Мы приносим свои извинения Павлу за недостоверную информацию. Как выяснилось, на ноготочки и бровки к нему не записываются», — говорится в сообщении.
Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил, что жалобы на оскорбление государства принимают характер эпидемии и в качестве примера привел случай с Валенчуком. «Познакомившись с мемом, который стал причиной обращения в полицию, легко понять, что в нем нет ни малейших признаков