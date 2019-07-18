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12:22 (мск), источник: РИА Новости

В Туве спасатели помогли молодоженам переправиться через размытую дорогу

КРАСНОЯРСК, 18 июл — РИА Новости. Спасатели в Туве помогли молодоженам сыграть свадьбу, они переправили на лодке жениха и невесту через размытый участок дороги около села Хондергей, сообщает республиканский главк МЧС.

«Спасатели МЧС России перевезли главных участников свадьбы через размытые участки подъездной дороги к селу Хондергей Дзун-Хемчикского района Тувы», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что согласно обычаям тувинского народа, жену забирают из дома, где она выросла, и перевозят на территорию мужа, где и играют свадьбу. На фотографиях и видео, размещенных на сайте управления, видно, как жених и невеста садятся в лодку и переправляются через поток воды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что в селе Хондергей произошло подтопление нескольких придомовых территорий. В данный момент вода ушла из поселка, дорога находится в проезжем состоянии.

В среду в республике был введен режим чрезвычайной ситуации из-за повышения уровня воды в реках. По информации МЧС, ситуация находится под контролем, в пяти районах произошел размыв подъездных путей к мостам на муниципальных дорогах. Сейчас на местах работают ремонтные бригады.

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