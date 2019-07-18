13:55 (мск), источник: ТАСС
Twitter по требованию Роскомнадзора удалил оскорбляющее россиян сообщение
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Об этом сообщили в
Социальная сеть Twitter по требованию Роскомнадзора удалила нецензурное сообщение с оскорблением жителей РФ, сообщила
«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к одной из URL в социальной сети Twitter. Указанная страница содержала нецензурное оскорбление народа России, — говорится в сообщении. — В адрес социальной сети направлено уведомление о внесении данной страницы в единый реестр запрещенной информации, после чего нецензурная реплика была удалена администрацией Twitter».
Ранее ведомство — также по требованию Генпрокуратуры в рамках соблюдения закона о борьбе с оскорблением госсимволов — потребовало от Instagram удалить публикацию с «изображением непристойных действий с государственным флагом России».
Кроме того, аналогичное требование было выдвинуто Facebook, когда в соцсети появился герб РФ с изображением свастики.