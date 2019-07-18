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13:55 (мск), источник: ТАСС

Twitter по требованию Роскомнадзора удалил оскорбляющее россиян сообщение

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Социальная сеть Twitter по требованию Роскомнадзора удалила нецензурное сообщение с оскорблением жителей РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к одной из URL в социальной сети Twitter. Указанная страница содержала нецензурное оскорбление народа России, — говорится в сообщении. — В адрес социальной сети направлено уведомление о внесении данной страницы в единый реестр запрещенной информации, после чего нецензурная реплика была удалена администрацией Twitter».

Ранее ведомство — также по требованию Генпрокуратуры в рамках соблюдения закона о борьбе с оскорблением госсимволов — потребовало от Instagram удалить публикацию с «изображением непристойных действий с государственным флагом России».

Кроме того, аналогичное требование было выдвинуто Facebook, когда в соцсети появился герб РФ с изображением свастики.

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