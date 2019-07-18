14:33 (мск), источник: Lenta.Ru
Пригожин лишился водительских прав и был пристыжен Валерией
Российский продюсер Иосиф Пригожин лишился водительских прав во Франции. Об этом в своем Instagram рассказала его супруга певица Валерия.
Артистка опубликовала видеоролик, в комментариях к которому написала: «Доигрался — докатался мой муж — теперь с водительского кресла пересел на пассажирское».
По ее словам, Пригожин был наказан за превышение скорости. «А еще руководитель канала “Авто Плюс” (телеканал, посвященный автомобилям — прим. “Ленты.ру”)!» — добавила она.
Продюсер на видео заявил, что ему нравятся девушки за рулем и что он не против
10 июля продюсер предложил помочь украинским детям, которым запретили принимать участие в детском «Евровидении», поучаствовать в отборочном туре и выступить на музыкальном состязании от России.