В правительстве рассказали о судьбе бумажных паспортов в России

«Если срок не подошел замены паспорта или его получения, то будет функционировать бумажный паспорт. Никакой кампании по обмену. Если человек не желает его менять, … то можно будет пользоваться бумажным паспортом. Если вы после 45 (лет — ред.) получили уже паспорт, то им уже можно до гробовой доски пользоваться, никто его отзывать не будет», — объяснил он.
Накануне Акимов сообщил, что внедрение этого формата документа начнется в 2020 году в Москве, а бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022 году.
Как ранее пояснял вице-премьер, электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с чипом, на котором содержится базовая информация о владельце: ФИО, регистрация, водительское удостоверение, СНИЛС и ряд других сведений. В текущей версии концепции биометрические данные необязательны, но если гражданин захочет их предоставить, то ему будет дана такая возможность. Также предполагается, что карта будет связана с приложением для телефона.