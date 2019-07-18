Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Жители Грузии прокомментировали решение Путина Жители Тбилиси прокомментировали решение президента России Владимира Путина не вводить санкции
Фоторепортажи
16Как создавали легендарный БАМ
32Лучшие фото 2019 года, сделанные с воздуха
14:49 (мск), источник: РИА Новости

В правительстве рассказали о судьбе бумажных паспортов в России

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Специальной кампании по замене бумажных паспортов после внедрения электронных в РФ проводиться не будет, сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов.

Источник: РИА Новости

«Если срок не подошел замены паспорта или его получения, то будет функционировать бумажный паспорт. Никакой кампании по обмену. Если человек не желает его менять, … то можно будет пользоваться бумажным паспортом. Если вы после 45 (лет — ред.) получили уже паспорт, то им уже можно до гробовой доски пользоваться, никто его отзывать не будет», — объяснил он.

Накануне Акимов сообщил, что внедрение этого формата документа начнется в 2020 году в Москве, а бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022 году.

Как ранее пояснял вице-премьер, электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с чипом, на котором содержится базовая информация о владельце: ФИО, регистрация, водительское удостоверение, СНИЛС и ряд других сведений. В текущей версии концепции биометрические данные необязательны, но если гражданин захочет их предоставить, то ему будет дана такая возможность. Также предполагается, что карта будет связана с приложением для телефона.

Читайте также
Медведев рассказал о переходе на электронные паспорта
Во время загрузки произошла ошибка.
17 июля© Ньюстюб
 Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
Зеленский назвал условия для возобновления сотрудничества с Россией
Пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу не нашли
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
Как выглядит Нотр-Дам спустя три месяца после пожара (фото)
Дайверы поплавали между тектоническими плитами (видео)
Отдыхающие на пляже в США спасли стаю выброшенных на берег китов
Здоровье
12 фраз, которые нельзя говорить родственникам тяжелобольных Особенно родителям.
Hi-Tech
Как выглядит новейшая оболочка Huawei для смартфонов Стоит ли обновляться?
Авто
Новый полностью российский внедорожник: цена — 1 200 000 руб. В Тольятти неожиданно стартовали продажи компактного внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска
Кино
79-летняя Галина Польских снялась в «БУМЕРанге» Петра Буслова Яркие моменты с площадки новой криминальной комедии от создателя «Бумера» — в фоторепортаже «Кино Mail.ru»
Недвижимость
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Должников защитят от потери квартир
Москвичам наскучили квартиры
В Италии конфисковали Арагонский замок
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 321
О духовном 228
Советы от мам малышей 186
Цены на отдых в Турцию 120
Леди
Яна Поплавская показала романтичный снимок с молодым бойфрендом Актриса поделилась редким совместным фото с возлюбленным.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь