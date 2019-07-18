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15:56 (мск), источник: BBC News Русская служба

Житель Франции увидел фото своей ампутированной ноги на пачке сигарет и возмутился

60-летний албанец, проживающий на востоке Франции, был глубоко шокирован, когда обнаружил на пачке сигарет фотографию его собственной ампутированной ноги, размещенную там без его согласия.

Источник: GETTY IMAGES

Фотография была размещена на пачке сигарет, предназначенных для продажи в ЕС, и сопровождалась надписью «курение приводит к закупорке артерий».

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Однако 60-летний житель города Мец утверждает, что потерял ногу вовсе не из-за курения, а в результате нападения, совершенного на него в 1997 году в Албании.

Его адвокат уже направил письмо в Европейскую комиссию, чтобы выяснить, как фото могло попасть на пачку сигарет.

Как пишет французская пресса, фотографию, на которой видны характерные шрамы и следы ожогов, обнаружил сын потерпевшего, когда в прошлом году купил в Люксембурге упаковку курительного табака.

Он привез упаковку домой, и его отец подтвердил, что это фотография его ноги.

При этом мужчина утверждает, что никогда не давал согласия на использование этого фото. Он полагает, что снимок мог быть сделан в местной больнице, куда он обращался, чтобы выяснить, могут ли ему сделать протез.

Это просто невероятно, как такую фотографию могли разместить на пачках сигарет по всему Евросоюзу без согласия самого человека. Мой клиент считает, что его подставили и нанесли удар по его достинству, разместив фото его увечья во всех табачных киосках. Нельзя не признать, что это весьма неприятно.
Антуан Фиттант
адвокат потерпевшего

Фиттант уже написал письмо в больницу, куда обращался его клиент, чтобы выяснить, почему эту фотографию использовали в качестве иллюстрации на пачке сигарет.

Отдельное письмо было направлено в Еврокомиссию, поскольку именно она отвечает за размещение подобных фотографий на пачках сигарет, предназначенных для продажи в ЕС.

По словам Фиттанта, в таких случая обычно используются фотографии из базы данных, которые проверены и одобрены к публикации с разрешения людей, которые на них изображены.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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