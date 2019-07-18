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15:45 (мск), источник: Аргументы и факты

Депутат Госдумы ответил на жалобу избирателя под постом Леди Гаги

Ранее пользователи соцсетей из РФ оставили множество гневных комментариев под постом певицы, считая, что из-за нее расстались российская модель Ирина Шейк и Брэдли Купер.

Источник: AP 2019

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин отреагировал на жалобу избирателя в комментариях под постом певицы Леди Гаги, передает РИА Новости.

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Депутат сам оставил комментарий под постом певицы, отметив, что это «настоящее российское вмешательство в Леди Гагу, в котором участвуют даже депутаты». После этого один из комментаторов обратился к парламентарию с просьбой помочь решить ситуацию с одним из ЖК в Екатеринбурге. В ответ депутат написал, что «волшебная сила ГагаГрама помогает решить проблемы ЖКХ на Эльмаше».

По словам Ионина, он уже в курсе проблем обратившихся к нему жителей Екатеринбурга. Он рассказал, что застройщик не ввел в эксплуатацию общедомовой прибор учета тепла, поэтому жильцы переплачивают за отопление управляющей компании. Ионин добавил, что надо будет обращаться в органы жилищного и строительного надзора, чтобы они вынесли предписание застройщику. Если после этого застройщик не будет торопиться его исполнять, тогда «идем в суд вместе с жителями», уточнил депутат.

Напомним, пару дней назад россияне оставили множество гневных комментариев под постом Леди Гаги в Instagram. Пользователи соцсети сочли, что именно из-за певицы расстались российская модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер. В результате последний пост Леди Гаги русскоязычные пользователи прокомментировали больше 300 тысяч раз.

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