15:45 (мск), источник: Аргументы и факты
Депутат Госдумы ответил на жалобу избирателя под постом Леди Гаги
Ранее пользователи соцсетей из РФ оставили множество гневных комментариев под постом певицы, считая, что
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин отреагировал на жалобу избирателя в комментариях под постом певицы Леди Гаги, передает РИА Новости.
Депутат сам оставил комментарий под постом певицы, отметив, что это «настоящее российское вмешательство в Леди Гагу, в котором участвуют даже депутаты». После этого один из комментаторов обратился к парламентарию с просьбой помочь решить ситуацию с одним из ЖК в Екатеринбурге. В ответ депутат написал, что «волшебная сила ГагаГрама помогает решить проблемы ЖКХ на Эльмаше».
По словам Ионина, он уже в курсе проблем обратившихся к нему жителей Екатеринбурга. Он рассказал, что застройщик не ввел в эксплуатацию общедомовой прибор учета тепла, поэтому жильцы переплачивают за отопление управляющей компании. Ионин добавил, что надо будет обращаться в органы жилищного и строительного надзора, чтобы они вынесли предписание застройщику. Если после этого застройщик не будет торопиться его исполнять, тогда «идем в суд вместе с жителями», уточнил депутат.
Напомним, пару дней назад россияне оставили множество гневных комментариев под постом Леди Гаги в Instagram. Пользователи соцсети сочли, что именно