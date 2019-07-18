«Проект не принес ни копеечки, но и цели такой не было»: как сварщик из самарской «панельки» стал знаменитым фотохудожником

Арсений объяснял, что так он привлекает внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями. По просьбе RTVI vreditel_li рассказывает, как ему пришла идея такой акции, что такое проект «Один квадратный метр» и считает ли он себя художником.
Проект «Один квадратный метр — это сюжеты на разную тематику, не все из них были и будут на остросоциальные темы. Это просто мои, наши с друзьями, мысли. Как говорится, тема рождается в обсуждении. Я сам живу в «панельке», работаю сварщиком, у меня на стене висит ковер. Я «перерабатываю» все это вот в такие образы.
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В детстве я окончил художественную школу, поэтому термин «художник» уже был в моей жизни. Когда меня назвали так в первый раз, было необычно, но если кто-то считает меня художником, то без проблем.
Сам я сомневаюсь, не уверен в таких регалиях. Все-таки в успехе этого проекта была доля везения.
Честно говоря, мне кажется, что мы попали в какое-то «солнечное сплетение» этим первым образом (Арсений говорит о серии, которую он назвал «Ипотека», это те самые фото с ковром, которые вы видели выше — прим. RTVI).
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До этого у нас тоже были какие-то проекты, но они не привлекали столько внимания. Еще до штуки с ковром было придумано энное количество сюжетов, которые еще даже не все доделаны. Они будут периодически выходить.
Чтобы реализовать проект, мы приехали, запустили генератор, пробили толстые стены, вытащили из дома профили, похожие на букву «г», и прикрутили их к полу.
Получилась довольно надежная конструкция. Работали с веревками, снаряжением. Сами фото делали на камеру с дрона. Основная наша команда — это три человека, мои друзья, но иногда нам помогают какие-то люди со стороны.
В инстаграме проект собрал много позитивных откликов, «ВКонтакте» — больше негатива. Люди все разные и каждый интерпретирует мир по-своему. Думаю, большинство мой посыл поняли правильно, много людей в комментариях написало о своих проблемах.
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О моем проекте знают мои родственники, относятся к нему положительно. Коллеги со мной проект не обсуждали, значит, полагаю, что не видели. Коммерческих предложений никаких не было. Проект не принес ни копеечки, но и цели такой не было. Все идет по плану.
На ком лежит ответственность за то, что инвалидам сложно передвигаться, а ипотеку выдают под такой высокий процент, — вопрос хороший. Тут можно начать ругать власть, а можно начать ругать людей, ее выбирающих. В итоге виноваты все и никто. А крайнего нет, на кого можно возложить ответственность. Это проблема, требующая постоянного внимания, за год тут ничего не решить. Я сам могу лишь предложить диалог.
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О новых проектах пока не думали, есть еще идеи с этим. А потом надо будет хорошенько подумать. Может быть, мы все-таки интернет-мем, а может, все это начало чего-то нового. Конечно, и интернет-мем может быть с серьезным посылом, но вот интересным — только временно. Пока я не знаю, сколько еще буду интересен большой аудитории.