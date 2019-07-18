16:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Братья-фотографы снимают неожиданные пейзажи с высоты птичьего полета
Узоры и тени, которые невозможно увидеть с земли.
ДжейПи и Майк Эндрюс из Великобритании увлеклись аэросъемкой несколько лет назад во время своего годичного путешествия по Австралии. Используя дрон, они продолжили снимать пейзажи с высоты в разных странах земного шара.
Больше всего их привлекают необычные ландшафты с контрастом цветов и текстур. Благодаря снимкам братьев Эндрюс можно в деталях рассмотреть разные уголки нашей планеты, а также пейзажи, которые просто невозможно увидеть с земли.
Екатерина Гура