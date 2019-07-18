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16:59 (мск), источник: РИА Новости

Путин распространил «Дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкалье

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу «Дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкальский край и предусматривающий общественное обсуждение вопросов, касающихся любых изменений охранных зон Байкала, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Закон, проект которого был внесен правительством, разработан в связи с ранее принятым решением о включении Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). При этом в целях обеспечения охраны Байкала вводится запрет на предоставление земельных участков в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Земельные участки в Бурятии и Забайкальском крае в безвозмездное пользование будут предоставляться в три этапа.

С 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года их смогут получить лишь граждане, зарегистрированные по месту жительства в Бурятии и Забайкальском крае, с 1 февраля до 1 августа 2020 года — жители других субъектов РФ, входящих в состав ДФО.

Начиная с 1 августа 2020 года, земельный участок будет вправе безвозмездно получить любой гражданин РФ, а также иностранцы и лица без гражданства, являющиеся участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

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Закон также делает публичной процедуру любого изменения границ охранных зон озера Байкал. После вступления закона в силу любой акт правительства РФ об установлении или изменении границ Байкальской природной территории и экологических зон — центральной и буферной экологической зоны, экологической зоны атмосферного влияния, границ водоохранной и рыбоохранной зон озера Байкал подлежит общественному обсуждению.

При этом порядок такого обсуждения соответствует тому, что установлен сейчас для раскрытия информации о подготовке законопроектов и нормативно-правовых актов правительства. Информация будет размещаться на сайте regulation.gov.ru, в том числе, координаты точек границ и картографические материалы, чтобы визуально можно было увидеть, каким образом меняются охранные зоны Байкала, пояснял ранее глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Отсутствие открытости и публичности в вопросе установления этих границ приводит к очень печальным последствиям для людей, которые там проживают, отмечал он.

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