18:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девушка надела мамино свадебное платье на выпускной
И получила много комплиментов.
18-летняя Грейс Джейс из Великобритании надела мамино свадебное платье на школьный выпускной. Сэкономленные деньги она решила потратить на уроки вождения.
«Я не видела смысла в покупке нового платья, которое надену только один раз. Поэтому я просмотрела свой гардероб, а затем мамин. Я нашла ее потрясающее свадебное платье и влюбилась в него — оно идеально подошло, и я знала, что это именно то, что нужно», — рассказала девушка.
Платье было куплено в 1998 году. Увидеть его на дочери для родителей было неожиданностью. «Когда мама увидела меня в нем, она была так счастлива», — говорит Грейс.
«Мои друзья и преподаватели делали комплименты моему платью, ведь оно отличалось от остальных, но никто не верил, что
Пользователи сети тоже оценили сентиментальный жест девушки.
Анна Лысенко