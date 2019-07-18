Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вон из страны! Почему российских туристов разворачивают на границах
Фоторепортажи
20В США отметили День независимости
22Республика строгого режима
18:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка надела мамино свадебное платье на выпускной

И получила много комплиментов.

18-летняя Грейс Джейс из Великобритании надела мамино свадебное платье на школьный выпускной. Сэкономленные деньги она решила потратить на уроки вождения.

Читайте также
Масштабный блэкаут в Нью-Йорке не помешал молодоженам сыграть свадьбу

«Я не видела смысла в покупке нового платья, которое надену только один раз. Поэтому я просмотрела свой гардероб, а затем мамин. Я нашла ее потрясающее свадебное платье и влюбилась в него — оно идеально подошло, и я знала, что это именно то, что нужно», — рассказала девушка.

Платье было куплено в 1998 году. Увидеть его на дочери для родителей было неожиданностью. «Когда мама увидела меня в нем, она была так счастлива», — говорит Грейс.

«Мои друзья и преподаватели делали комплименты моему платью, ведь оно отличалось от остальных, но никто не верил, что когда-то это было свадебное платье», — поделилась девушка.

Пользователи сети тоже оценили сентиментальный жест девушки.

Анна Лысенко

Читайте также
Генерального директора «Рустави 2» уволили после скандала
Расходы за электричество не будут перекладывать на государство
Пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу не нашли
Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей
Как выглядит Нотр-Дам спустя три месяца после пожара (фото)
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
Мужчина увидел фото своей ампутированной ноги на пачке сигарет
Здоровье
Переживаете, что много работаете за компьютером? Узнайте, как позаботиться о своих глазах
Hi-Tech
Как выглядит новейшая оболочка Huawei для смартфонов Стоит ли обновляться?
Авто
Новый полностью российский внедорожник: цена — 1 200 000 руб. В Тольятти неожиданно стартовали продажи компактного внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска
Кино
79-летняя Галина Польских снялась в «БУМЕРанге» Петра Буслова Яркие моменты с площадки новой криминальной комедии от создателя «Бумера» — в фоторепортаже «Кино Mail.ru»
Недвижимость
Названо число снимающих жилье россиян
История москвички, перебравшейся в Вену
В Италии конфисковали Арагонский замок
Как выглядит город рядом с космодромом
Дети
Угадайте, кто изображен на картине: тест Давайте проверим вашу интуицию
Леди
Яна Поплавская показала романтичный снимок с молодым бойфрендом Актриса поделилась редким совместным фото с возлюбленным.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь