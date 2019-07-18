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20:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Англичанка придумала действенный способ, как похудеть к свадьбе

Тот случай, когда нельзя сдаваться.

32-летняя Саманта Парраморе из британского Девона за четыре месяца похудела на 26 килограммов, а все для того, чтобы на своей свадьбе выглядеть изумительно.

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Девушка рассказала, что с лишним весом борется с 16 лет, но все безрезультатно. Когда ее жених Варвик сделал ей предложение, Саманта весила 111 килограммов и чувствовала себя подавленно, так как ни строгие диеты, ни занятия в спортзале не приносили желаемый результат.

Новость
Девушка надела мамино свадебное платье на выпускной

Когда девушка готовилась к своему особенному дню, то начала комплексовать еще больше — свадебные платья ее размера казались ей ужасными. Потому англичанка нашла лучшую для себя мотивацию и купила наряд на три размера меньше.

Платье было не из дешевых, а потому времени, чтобы расслабиться или отступить у Саманты попросту не было. И она начала действовать.

Девушка записалась на специальную программу для похудения, где узнала, что переедание — это не главная ее проблема. Едой она заглушала негативные эмоции и страхи, а потому не могла соблюдать диету. Поработав с психологом, Саманта получила консультации по сбалансированному питанию и была очень удивлена, когда за первую неделю смогла похудеть на 3 килограмма.

Всего за четыре месяца англичанка сбросила 26 кг и стала весить 85 кг. На своей свадьбе она с легкостью надела то самое платье, которое ее вдохновило на перемены.

Екатерина Гура

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