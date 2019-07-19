В Татарстане обнаружили древнее захоронение

В соцсетях ранее появились информация и видео с места находки в Аксубаевском районе. Предположительно, захоронение относится к X—XIII вв.екам, содержит десятки могил, среди которых захоронения как взрослых, так и детей.
«При проведении обследования в рамках историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению по проекту прокладки нефтепровода в Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан, археологами был выявлен ранее неизвестный объект археологического наследия», — говорится в сообщении.
По информации комитета, захоронение находится между селами Старые Киязлы, Кызыл-Тау и Новые Киязлы и занимает площадь порядка 2 гектаров.
«Приказом комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия “Старокиязлинский могильник” включен в список выявленных объектов археологического наследия», — отмечает ведомство.
При этом сообщается, что объект будет освоен только частично под промышленные нужды, оставшаяся часть обследоваться не будет и останется законсервированной.