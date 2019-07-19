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09:53 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане обнаружили древнее захоронение

КАЗАНЬ, 19 июл — РИА Новости. Древнее захоронение со множеством человеческих останков обнаружено в Аксубаевском районе Татарстана при прокладке нефтепровода, могильник включён в список объектов археологического наследия, сообщили в республиканском комитете по охране объектов культурного наследия.

Источник: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

В соцсетях ранее появились информация и видео с места находки в Аксубаевском районе. Предположительно, захоронение относится к X—XIII вв.екам, содержит десятки могил, среди которых захоронения как взрослых, так и детей.

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«При проведении обследования в рамках историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению по проекту прокладки нефтепровода в Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан, археологами был выявлен ранее неизвестный объект археологического наследия», — говорится в сообщении.

По информации комитета, захоронение находится между селами Старые Киязлы, Кызыл-Тау и Новые Киязлы и занимает площадь порядка 2 гектаров.

«Приказом комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия “Старокиязлинский могильник” включен в список выявленных объектов археологического наследия», — отмечает ведомство.

При этом сообщается, что объект будет освоен только частично под промышленные нужды, оставшаяся часть обследоваться не будет и останется законсервированной.

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