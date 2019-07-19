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10:19 (мск), источник: ТАСС

В мэрии Екатеринбурга обещают восстановить испорченную работу Покраса Лампаса

Коммунальные службы города ранее начали закрашивать работу художника на площади Первой пятилетки.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Работа уличного художника Покраса Лампаса (Арсений Пыженков) на площади Первой пятилетки на Уралмаше в Екатеринбурге будет восстановлена, после того как ее испортили коммунальные службы, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии. Виновные в порче будут наказаны.

«Работы [коммунальных служб] остановили, сейчас выясняют, почему они вообще работы начали. <…> Судя по фотографиям, работа повреждена не очень сильно, однозначно принято решение о восстановлении работы. Надо разобраться, что это за работы, может они аварийные. Работы проводит район», — сказали в мэрии.

Ранее пресс-служба фестиваля сообщила, что коммунальные службы Екатеринбурга начали закрашивать работу Покраса Лампаса. Площадь работы художника из Санкт-Петербурга более 6,5 тыс. кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. В работе использовались красный, черный и серебряно-серый цвета. Граффити было закончено 8 июля, работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга.

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Мэр города Александр Высокинский сообщил ТАСС, что администрация города накажет виновных, которые испортили работу художника. «Работу восстановим. Выясним виновных и накажем их. Излишняя инициатива на местах дело портит», — сказал он.

Покрас Лампас разрисовал площадь Екатеринбурга
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