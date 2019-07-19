10:19 (мск), источник: ТАСС
В мэрии Екатеринбурга обещают восстановить испорченную работу Покраса Лампаса
Коммунальные службы города ранее начали закрашивать работу художника на площади Первой пятилетки.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Работа уличного художника Покраса Лампаса (Арсений Пыженков) на площади Первой пятилетки на Уралмаше в Екатеринбурге будет восстановлена, после того как ее испортили коммунальные службы, сообщили журналистам в
«Работы [коммунальных служб] остановили, сейчас выясняют, почему они вообще работы начали. <…> Судя по фотографиям, работа повреждена не очень сильно, однозначно принято решение о восстановлении работы. Надо разобраться, что это за работы, может они аварийные. Работы проводит район», — сказали в мэрии.
Ранее
Мэр города Александр Высокинский сообщил ТАСС, что администрация города накажет виновных, которые испортили работу художника. «Работу восстановим. Выясним виновных и накажем их. Излишняя инициатива на местах дело портит», — сказал он.