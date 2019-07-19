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10:15 (мск), источник: ТАСС

Росстат назвал число россиян с зарплатой больше 1 млн рублей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Об этом свидетельствуют данные Росстата по размерам начисленной заработной платы за апрель 2019 года, опубликованные на сайте ведомства.

Зарплату в размере выше 1 млн рублей ежемесячно получает 11286 россиян, что составляет менее 0,1% от всего трудоспособного работающего населения.

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Согласно данным Росстата, всего в России работает 27,093 млн граждан.

Ранее ТАСС сообщал, что порядка 775,46 тыс. трудоспособных работающих россиян (2,9%) получают зарплату ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда, который равен 11280 рублей с 2019 года.

Порядка 17,8% (4,8 млн) россиян зарабатывает от 11280 до 20350 рублей ежемесячно, а почти четверть россиян (24,2% — 6,5 млн) получают ежемесячную зарплату в размере от 20,3 тыс. до 31,6 тыс. рублей.

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