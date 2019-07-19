11:11 (мск), источник: Lenta.Ru
В РПЦ предупредили россиян об опасности электронных паспортов
Появление электронных паспортов может грозить россиянам неограниченным сбором персональных данных.
Об этом заявил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает агенство «Москва».
По его словам, «сбор и концентрация данных обо всех сторонах жизни людей создают угрозу их использования против этих же граждан», тогда как для церкви важны «свобода человека и обеспечение неприкосновенности его частной жизни».
Кипшидзе отметил, что электронные данные могут быть использованы против россиян, поскольку их проще собирать, чем бумажные. «Русская православная церковь никогда не выступала против развития новых технологий. Но церковь всегда свидетельствовала о том, что права всех людей, верующих и неверующих, должны быть учтены, и к ним следует относиться с уважением и безо всякой дискриминации», — заключил представитель церкви.
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