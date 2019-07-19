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11:29 (мск), источник: Esquire

Россияне начали флешмоб в инстаграме Леонардо ДиКаприо. Актера просят спасти Байкал

«Это вам не у Гаги рецепты писать»: жители Бурятии атаковали инстаграм Леонардо ДиКаприо с просьбой обратить внимание на проблему загрязнения озера.

Источник: AP 2019

Жители Улан-Удэ начали флешмоб #SaveBaikal в инстаграме актера, известного защитника окружающей природы Леонардо ДиКаприо. Пользователи на русском и английском языке просят ДиКаприо обратить внимание на проблему загрязнения Байкала.

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Флешмоб начался на странице «Весь Улан-Удэ» в Instagram. «Состою в паблике домохозяек “халатов” — это те, кто дал движение по поводу ухода Брэдли Купера от Ирины Шейк к Леди Гаге, об этом пишут все СМИ, включая ВВС и Euronews. Тот пост был хохмой, теперь у нас новая цель — нужно озвучить проблемы Байкала в мировом масштабе. Все пишем Леонардо ДиКаприо о проблемах Байкала. Он — известный экоборец, медийная личность. Земляки, давайте поддержим!!!» — говорится в сообщении.

Вскоре в комментариях под последними постами ДиКаприо появились сообщения на русском с призывом спасти озеро.

Ранее россияне устроили флешмоб в инстаграме певицы Леди Гаги. Поводом стало предполагаемое расставание актера Брэдли Купера с русской супермоделью Ириной Шейк из-за Леди Гаги, которая сыграла главную роль в фильме Купера «Звезда родилась». Россияне решили «отомстить» за соотечественницу, а потом стали обсуждать в комментариях другие актуальные вопросы — рецепты, пробки на дорогах, рекламировать свои услуги, писать о социальных проблемах, продавать машины и гаражи. К флешмобу также присоединились российские звезды.

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