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12:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Развод бывшего короля Малайзии и «Мисс Москва» опровергли

Шариатский суд Сингапура опроверг развод бывшего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает РИА Новости.

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Представитель Шариатского суда Сингапура Норхафиза Бте Хашим ответила на запрос журналистов агентства. По ее словам, в реестре нет сведений о подаче документов на развод этой парой.

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О разводе Мухаммада V Келантана Султана с российской женой сообщалось в среду, 17 июля. Согласно сведениям малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня текущего года, процедура оформления завершилась 1 июля. Пара не давала официального подтверждения этой информации.

Тогда же подруга модели Татьяна Андреева заявила прессе, что Воеводина проживает в Москве и подтвердила ее расставание с супругом.

После сообщений о разводе в Instagram-аккаунте Воеводиной появлялись публикации, в которых она говорила о любви к султану.

Свадьба экс-короля и модели состоялась 22 ноября 2018 года в концертном зале Barvikha Concert Hall в Подмосковье. Для султана этот брак был вторым, однако до встречи с Воеводиной он был в разводе более десяти лет.

6 января 2019 года Мухаммад V отрекся от престола. Решение об отречении вступило в силу немедленно. Он занимал трон с 2016 года. Причины его поступка не сообщались.

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