14:08 (мск), источник: Lenta.Ru
Меркель рассказала о своем здоровье
Канцлер Германии Ангела Меркель считает вопрос своего здоровья своим личным делом.
«У меня все хорошо. В 2021 году я закончу свою работу в политике, но, надеюсь, у меня будет и дальнейшая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здравии», — ответила глава правительства на вопрос о самочувствии.
Она также подчеркнула, что понимает повышенный интерес к ее здоровью, однако считает это личным вопросом.
Впервые Меркель странно затряслась во время официального приема 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй раз подобное произошло 27 июня — во время встречи с президентом Германии
17 июля Меркель исполнилось 65 лет. Осенью 2018 года она ушла с поста председателя партии ХДС. Политик также заявила, что ее нынешний срок на посту главы правительства будет последним, после чего она не намерена «занимать