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14:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Меркель рассказала о своем здоровье

Канцлер Германии Ангела Меркель считает вопрос своего здоровья своим личным делом.

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«У меня все хорошо. В 2021 году я закончу свою работу в политике, но, надеюсь, у меня будет и дальнейшая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здравии», — ответила глава правительства на вопрос о самочувствии.

Она также подчеркнула, что понимает повышенный интерес к ее здоровью, однако считает это личным вопросом.

Впервые Меркель странно затряслась во время официального приема 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй раз подобное произошло 27 июня — во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Третий приступ дрожи случился с Меркель 10 июля во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Кроме того, Меркель два раза прослушала национальные гимны перед переговорами сидя из-за предыдущих приступов дрожи.

17 июля Меркель исполнилось 65 лет. Осенью 2018 года она ушла с поста председателя партии ХДС. Политик также заявила, что ее нынешний срок на посту главы правительства будет последним, после чего она не намерена «занимать какие-либо политические должности».

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