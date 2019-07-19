Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Владимир Зеленский подписал указ об открытии Чернобыля для туристов Теперь город, в котором произошла самая крупная техногенная катастрофа мира, не является зоной отчуждения
Фоторепортажи
32Лучшие фото 2019 года, сделанные с воздуха
13Аризона особого внимания: как тренировались американцы перед высадкой на Луну
15:42 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Индии тигрица пришла в жилище и легла спать в постель

Тигрицу, сбежавшую из Национального парка Казиранга в затопленном индийском штате Ассам, нашли в постели в одном из местных домов.

Источник: WTI

По данным зоологов, более 90 животных погибли в Казиранге из-за сильных наводнений.

Сотрудники общества охраны дикой природы Индии (WTI) приехали в дом и обеспечили тигрице безопасный выход. По специальному коридору ее направили в сторону джунглей.

Статья
«Я тигренок, а не киска!» Породы кошек, похожих на диких

В четверг ее видели возле скоростной трассы недалеко от Национального парка. Судя по всему, оживленное движение напугало тигрицу, и она направилась в сторону близлежащих деревень.

По словам возглавившего операцию по эвакуации тигрицы Ратина Бармана, она вошла в дом ранним утром пятницы, забралась на кровать и проспала там весь день.

«Очень важно, что ее никто не тревожил и она смогла как следует отдохнуть. В этих краях очень большой пиетет перед дикой природой», — сказал он Би-би-си.

Хозяин дома по имени Мотилаль и всё его семейство немедленно покинули дом, увидев с порога, какой гость к ним заявился. Они укрылись в соседнем магазине.

Мотилаль сказал, что сохранит как реликвию простыню и подушку, на которых отдыхала тигрица.

Губительные дожди

Хозяин дома намерен сохранить как реликвию простыню и подушку, на которых отдыхала тигрица | Источник: WTI

Для эвакуации животного из дома сотрудники WTI перекрыли движение вокруг деревни, а чтобы разбудить животное, использовали хлопушки и фейерверки.

Новость
Тигрица сбежала из машины посреди дороги в Иванове

Тигрица покинула дом в половине шестого вечера по местному времени, пересекла трассу и направилась в сторону леса.

По словам Ратина Бармана, удостовериться, что тигрица вернулась в джунгли, не удалось. Возможно, она всё ещё гуляет где-то поблизости.

Национальный парк Казиранга находится под охраной ЮНЕСКО. В нем проживают 110 тигров, всем им удалось спастись во время наводнения.

Другим животным повезло меньше. Погибли 54 оленя, семь носорогов, шесть диких кабанов и один слон.

В Индии царит тропический мусонный климат. Сезон дождей приходится на июнь-сентябрь, их интенсивность зависит от региона. Восточные штаты страны Бихар и Ассам наиболее подвержены стихии. В результате наводнений погибли более 100 человек, миллионы бежали с насиженных мест. Сильно пострадали от наводнений также соседние Непал и Бангладеш.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Порноместь и слежка: как в России наказывают за измены и расставания
Главу украинского РИА Новости Кирилла Вышинского оставили под арестом до...
Путин раскритиковал ликвидацию паводка в Иркутской области
В Якутии выпал снег
На ударившую по голове журналистку чиновницу завели дело
СМИ узнали об увольнении трех генералов Росгвардии
В РПЦ предупредили россиян об опасности электронных паспортов
Ученый объяснил, почему в России участились ливни
Здоровье
Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак Жительница британского города Ноттингем обнаружила, что у нее есть онкологическое заболевание после того, как выпила немного вина.
Hi-Tech
Найден почти идеальный доступный планшет Хорошая камера, отличный звук, звонки и Instagram.
Авто
Новая Lada «для города»: цена — от 840 000 рублей На сайте марки Lada оказались опубликованы цены на новую версию модели XRAY Cross — с вариатором и двигателем Renault
Кино
Крид «женился» на Патриаршем мосту в Москве В столице продолжаются съемки мелодрамы «(Не) Идеальный мужчина»
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
Названо число снимающих жилье россиян
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
В Италии конфисковали Арагонский замок
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки (2 часть продолжение) 311
идеальный для замужества и женитьбы возраст) Но не теоретически. А для Ваших детей? 280
Мальчики в транспорте. 256
Муж считает меня плохой матерью 250
Леди
Гага, Мадонна и другие звезды, которых не любят в России Этих мировых знаменитостей не любят в России, а мы рассказываем — за что.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь