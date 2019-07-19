15:42 (мск), источник: BBC News Русская служба
В Индии тигрица пришла в жилище и легла спать в постель
Тигрицу, сбежавшую из Национального парка Казиранга в затопленном индийском штате Ассам, нашли в постели в одном из местных домов.
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Сотрудники общества охраны дикой природы Индии (WTI) приехали в дом и обеспечили тигрице безопасный выход. По специальному коридору ее направили в сторону джунглей.
В четверг ее видели возле скоростной трассы недалеко от Национального парка. Судя по всему, оживленное движение напугало тигрицу, и она направилась в сторону близлежащих деревень.
По словам возглавившего операцию по эвакуации тигрицы Ратина Бармана, она вошла в дом ранним утром пятницы, забралась на кровать и проспала там весь день.
«Очень важно, что ее никто не тревожил и она смогла как следует отдохнуть. В этих краях очень большой пиетет перед дикой природой», — сказал он
Хозяин дома по имени Мотилаль и всё его семейство немедленно покинули дом, увидев с порога, какой гость к ним заявился. Они укрылись в соседнем магазине.
Мотилаль сказал, что сохранит как реликвию простыню и подушку, на которых отдыхала тигрица.
Для эвакуации животного из дома сотрудники WTI перекрыли движение вокруг деревни, а чтобы разбудить животное, использовали хлопушки и фейерверки.
Тигрица покинула дом в половине шестого вечера по местному времени, пересекла трассу и направилась в сторону леса.
По словам Ратина Бармана, удостовериться, что тигрица вернулась в джунгли, не удалось. Возможно, она всё ещё гуляет
Национальный парк Казиранга находится под охраной ЮНЕСКО. В нем проживают 110 тигров, всем им удалось спастись во время наводнения.
Другим животным повезло меньше. Погибли 54 оленя, семь носорогов, шесть диких кабанов и один слон.
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