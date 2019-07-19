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17:39 (мск), источник: РИА Новости

Отправляющийся на МКС Пармитано пошутил о своей лысине

БАЙКОНУР, 19 июл — РИА Новости. Отправляющийся на МКС итальянский астронавт Лука Пармитано назвал лысину козырем кандидата в космонавты.

Источник: РИА Новости

«Самый лучший кандидат в космонавты это тот, у кого нет волос. Астронавту, у которого нет волос, не придется стричься на станции, и он не устроит бардак на МКС», — сказал Пармитано, обладающий этим достоинством в полной мере, на предполетной пресс-конференции.

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Командир корабля россиянин Александр Скворцов заявил, что считает главным качеством кандидатов в космонавты целеустремленность.

Старт ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-13» намечен на 19.28 мск 20 июля. Стыковка с Международной космической станцией запланирована на 1.51 мск 21 июля. Полет состоится ровно через 50 лет после того, как лунный модуль корабля «Аполлон» с экипажем впервые в истории человечества коснулся поверхности Луны.

На корабле к станции полетят россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Скворцов уже в третий раз отправится на МКС. Пармитано летит в космос второй раз, он уже был на станции в 2013 году. Для Моргана это будет первый космический полет. Скворцов и Пармитано проведут на МКС 201 день (до 6 февраля 2020 года), Морган — 256 дней (до 1 апреля 2020 года).

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