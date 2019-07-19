17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Визажист из Германии рисует на веках яркие картины (фото)
Необычный макияж, который смело можно назвать произведением искусства.
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Необычный макияж, который смело можно назвать произведением искусства.
Немецкая визажистка Фредерик Шейбе, известная в Instagram как Rischny, прославилась в Сети не столько благодаря профессиональному макияжу, сколько благодаря настоящему таланту художника.
В качестве холста для своих творческих экспериментов Шейбе использует собственное лицо. Чаще всего она создает картины на веках, рисуя с помощью ярких красок удивительные узоры, животных, растения, а также героев и сцены из
Екатерина Гура