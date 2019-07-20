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14:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Что мы знаем о Луне

Ровно полвека назад — 20 июля 1969 года — в ходе американской миссии Apollo 11 впервые в истории астронавты совершили посадку на поверхность Луны. С тех пор было сделано немало научных открытий. Необычные и интересные факты о Луне, которые известны человечеству сейчас, — в нашей коллекции.

Источник: CC0/rkarkowski

После четырех дней полета, 20 июля 1969 года на поверхность Луны впервые ступила нога человека.

Человеком этим был командир корабля Нил Армстронг, который произнес ставшую исторической фразу: «Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

Лунный заговор

Миллионы людей по всему миру верят, что высадка на Луну — фейк и считают миссию «Аполлона-11» фальсификацией. Как их переубедить?

За 50 лет могут быть утеряны и затем найдены свидетельства даже самых важных исторических событий. Об этом история оригинальных видеозаписей первой в истории внекорабельной деятельности астронавтов на Луне. Стажер NASA случайно купил их за пару сотен долларов в 1976 году и долгое время не подозревал о том, какое сокровище хранит дома.

К 50-летию высадки человека на Луне «Русская служба Би-би-си» собрала 10 главных фактов об американской лунной миссии.

Обратная сторона

Космические корабли с Земли никогда раньше не долетали до обратной стороны Луны. В 2019 году китайский луноход смог высадиться на невидимой части спутника. Зонд доставил туда семена растений, личинки шелкопряда и сделал первую фотографию с такого ракурса.

Луну за последний год много фотографировали. Так, экипаж МКС показал, как выглядит молодая Луна из космоса, калифорнийский астрофотограф Энрю Маккарти собрал портрет Суперлуны из 50 тысяч снимков, а астрономы-любители засняли падение метеорита на Луну во время затмения.

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