Что мы знаем о Луне

После четырех дней полета, 20 июля 1969 года на поверхность Луны впервые ступила нога человека.
Человеком этим был командир корабля Нил Армстронг, который произнес ставшую исторической фразу: «Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».
Миллионы людей по всему миру верят, что высадка на Луну — фейк и считают миссию «Аполлона-11» фальсификацией. Как их переубедить?
За 50 лет могут быть утеряны и затем найдены свидетельства даже самых важных исторических событий. Об этом история оригинальных видеозаписей первой в истории внекорабельной деятельности астронавтов на Луне. Стажер NASA случайно купил их за пару сотен долларов в 1976 году и долгое время не подозревал о том, какое сокровище хранит дома.
К 50-летию высадки человека на Луне «Русская служба Би-би-си» собрала 10 главных фактов об американской лунной миссии.
Космические корабли с Земли никогда раньше не долетали до обратной стороны Луны. В 2019 году китайский луноход смог высадиться на невидимой части спутника. Зонд доставил туда семена растений, личинки шелкопряда и сделал первую фотографию с такого ракурса.
Луну за последний год много фотографировали. Так, экипаж МКС показал, как выглядит молодая Луна из космоса, калифорнийский астрофотограф Энрю Маккарти собрал портрет Суперлуны из 50 тысяч снимков, а астрономы-любители засняли падение метеорита на Луну во время затмения.