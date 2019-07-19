19:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Адвокаты рассказали о самых странных причинах для развода
Некоторые пары, кажется, не очень серьезно относятся к браку.
Пользователь Reddit под ником dankph опросил адвокатов по разводам поделиться самыми странными причинами расставаний их клиентов. И за несколько дней этот пост стал настолько популярным, что его уже прокомментировали более 18 тысяч человек.
Например, адвокат из Вашингтона написала, что довольно часто супруги разводятся
Разводы
Один мужчина написал, что его друг подал на развод через год после свадьбы, когда узнал, что жена абсолютно не умеет готовить и всю еду заказывает в ресторанах, выдавая ее за свою стряпню.
Другой пользователь сообщил о своей клиентке, которая была больна и была вынуждена принимать лекарства. Ее верующий супруг посчитал болезнь жены проделками дьявола. Он прятал от нее лекарства и пытался насильно проводить сеансы экзорцизма.
В другой истории мужчина через два месяца развелся с женой, потому что она привыкла спать при включенном свете, а он мог заснуть лишь в кромешной тьме. В итоге они начали спать раздельно и решили совсем расстаться.
Но самой забавной оказалась история адвоката из Вашингтона, чей клиент подал на развод уже через два дня после свадьбы с пояснением, что жена ему больше не нравится.
Екатерина Гура