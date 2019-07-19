Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Жители Грузии прокомментировали решение Путина Жители Тбилиси прокомментировали решение президента России Владимира Путина не вводить санкции
Фоторепортажи
20В США отметили День независимости
13Аризона особого внимания: как тренировались американцы перед высадкой на Луну
19:38 (мск), источник: ТАСС

Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Этот институт, оператором которого будет государство, может стать одним из механизмов поддержки семей с невысоким уровнем дохода.

Источник: Агентство «Москва»

Социальное арендное жилье может стать одним из механизмов поддержки семей с невысоким уровнем дохода. Такое мнение ТАСС высказали эксперты, комментируя поручение президента России Владимира Путина о проработке мер обеспечения жильем таких категорий граждан.

Читайте также
Больше половины российских семей не могут купить квартиру

Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты. Реализация такой программы возможна только за счет федерального бюджета, подчеркивает руководитель комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Котровский. «Скорее всего, это очередная попытка реанимировать тему жилья в найм у государства. На сегодняшний день все попытки принять экономику таких проектов не получались, это слишком “долгие” деньги, инвестировать в такие проекты не готовы ни банки, ни бизнес», — считает он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, член фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов допускает, что речь идет о государственно-частном партнерстве при строительстве арендных домов, часть квартир в которых будет передана гражданам в аренду на долгосрочный период по льготной цене без права приватизации. По его словам, если у семьи улучшится материальное состояние, она сможет воспользоваться, например, ипотекой, а квартира останется у государства и перейдет новым съемщикам.

Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко отмечает преемственность такого механизма в России.

Если подойти с исторической стороны вопроса, то можно прийти к выводу, что до начала программы приватизации жилья у нас в стране была как раз крупнейшая государственная программа некоммерческого найма: государство фактически предоставляло право аренды без права самой собственности.
Николай Алексеенко
гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК)

При такой схеме граждане оплачивали коммунальные платежи, но не перечисляли налоги и пр.

Кому дадут жилье

Среди возможных критериев для потенциальных участников такой программы Алексеенко называет доход ниже 30 тысяч рублей на семью с дифференциацией этого показателя по регионам.

Кроме того, у семьи не должно быть недвижимости в собственности, а расходы на съемное жилье должны составлять, например, не менее 40% от общих доходов.

Он также отмечает, что нужно отталкиваться от текущих квадратных метров на человека в составе домохозяйства (к примеру, не более 18 кв. м).

Читайте также
Путин потребовал за пару лет избавиться от позора с «обманутыми дольщиками» в России

По словам Пахомова, меры поддержки прежде всего востребованы жителями малых городов с невысоким уровнем зарплат и нестабильным рынком труда. «Думаю, это понравится и молодым людям, которые ценят трудовую мобильность и не готовы брать ипотеку в конкретном городе на 30 лет вперед», — сказал он. Котровский выделяет людей социально значимых профессий (врачи, учителя и пр.), чьи услуги нужны при так называемой межрегиональной миграции. «С одной стороны, однозначно решался бы вопрос с жильем и работой. С другой, в будущем приняв решение о возвращении семьи в родной регион, можно, как минимум, накопить на первоначальный взнос ипотечного кредита», — убежден эксперт.

Николаев напоминает о ситуации с паводками в Иркутской области и отмечает, что в свете этих событий все говорит о том, что нужен жилой фонд, принадлежащий государству, который можно было бы использовать для временного проживания или сдачи. «Очень правильно, если в рамках национального проекта такая мера будет реализована», — добавляет он.

Зачем нужна поддержка

По мнению Пахомова, пока единственным инструментом достижения национальной цели по ежегодному улучшению жилищных условий 5 миллионов российских семей является ипотека. «Но кто-то может взять ипотеку, а кто-то нет. И те, и другие категории граждан нуждаются в качественном и доступном жилье. Поэтому правительству дано такое поручение», — прокомментировал он ТАСС.

Программа по строительству государственного жилья могла бы стать экономическим драйвером в регионах, предполагает Николаев. По его словам, она не будет зависеть от спроса так, как коммерческая застройка.

«Это и дополнительные рабочие места, и мультипликативный эффект — решение социальных и экономических вопросов», — подчеркивает депутат.
Читайте также
Комфортный доход для обслуживания ипотеки в России вырос до 71,7 тысячи рублей

Управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая, в свою очередь, считает: меры актуальны еще и потому, что застройщики переходят на новую модель финансирования, из-за которой цены на строящееся жилье вырастут. Она полагает, что в этой ситуации поддержка покупателей жилья одновременно означает поддержку застройщиков.

О нацпроекте

Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов — «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

 Высказывания Путина задели нерв и вызвали неожиданный резонанс
Эксперт: "огрызнуться" мы можем, а захватывать территориальное пространство — нет
Путин пообещал лично проверить ликвидацию паводка в Приангарье
На ударившую по голове журналистку чиновницу завели дело
В РПЦ предупредили россиян об опасности электронных паспортов
Ученый объяснил, почему в России участились ливни
Мотоциклист из Индонезии придумал, как сэкономить на бензине
Апокалиптические облака накрыли пляж в Барселоне (видео)
В Якутии выпал снег
Здоровье
Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак Жительница британского города Ноттингем обнаружила, что у нее есть онкологическое заболевание после того, как выпила немного вина.
Hi-Tech
Найден почти идеальный доступный планшет Хорошая камера, отличный звук, звонки и Instagram.
Авто
Новая Lada «для города»: цена — от 840 000 рублей На сайте марки Lada оказались опубликованы цены на новую версию модели XRAY Cross — с вариатором и двигателем Renault
Кино
Крид «женился» на Патриаршем мосту в Москве В столице продолжаются съемки мелодрамы «(Не) Идеальный мужчина»
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Россиян оставили без скидок на жилье
Как выглядит город рядом с космодромом
Дети
Чем заняться в дождь: 5 оригинальных идей Кроме мультиков, дома найдется много других интересных дел
Леди
Гага, Мадонна и другие звезды, которых не любят в России Этих мировых знаменитостей не любят в России, а мы рассказываем — за что.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь