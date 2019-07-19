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20:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мотоциклист из Индонезии придумал, как сэкономить на бензине

Теперь он звезда соцсетей.

Пользователь Twitter под ником You опубликовал видео, снятое на дороге в Индонезии. В ролике можно увидеть необычного мотоциклиста, который едет в плотном транспортном потоке на зеленом байке.

Вот только когда молодой человек полностью попадает в объектив камеры, становится понятно, что с ним не так — к мотоциклу приделаны педали от велосипеда, которые находчивый индонезиец активно крутит.

Пользователи Twitter пришли в восторг от такого подхода. Они отметили, что этот способ позволяет сэкономить кучу денег на бензине, а также сохранить экологию.

Екатерина Гура

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