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23:45 (мск), источник: РИА Новости

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для своей дочери

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может стать крёстным отцом дочери американского режиссера Оливера Стоуна.

Источник: Showtime/Komandir

Во время интервью с известным кинодеятелем Путин рассказал, что украинский политик Виктор Медведчук, с которым он хорошо знаком, попросил его принять участие в крещении дочери. «В нашей православной традиции отказываться нельзя», — объяснил Путин. Он подчеркнул, что «быть крёстным отцом всегда большая честь».

«В таком случае я попросил бы вас стать крёстным отцом моей дочери», — не растерялся Стоун.

Путин со своей стороны поинтересовался, в какой конфессии она состоит и является ли православной.

«Мы сделаем её», — заверил Стоун российского лидера.

«Но надо её спросить», — настоял Путин.

Режиссёр сказал, что его дочь верующая, воспитана в христианской традиции и крещение возможно, «если только она будет состоять в церкви».

«Конечно. Сколько ей лет?» — поинтересовался президент.

Стоун сообщил, что его дочери 22 года. Он также поинтересовался у президента, какому количеству детей он является крестным.

Путин не стал называть число, но отметил, что их единицы.

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