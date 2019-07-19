23:45 (мск), источник: РИА Новости
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для своей дочери
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может стать крёстным отцом дочери американского режиссера Оливера Стоуна.
Во время интервью с известным кинодеятелем Путин рассказал, что украинский политик Виктор Медведчук, с которым он хорошо знаком, попросил его принять участие в крещении дочери. «В нашей православной традиции отказываться нельзя», — объяснил Путин. Он подчеркнул, что «быть крёстным отцом всегда большая честь».
«В таком случае я попросил бы вас стать крёстным отцом моей дочери», — не растерялся Стоун.
Путин со своей стороны поинтересовался, в какой конфессии она состоит и является ли православной.
«Мы сделаем её», — заверил Стоун российского лидера.
«Но надо её спросить», — настоял Путин.
Режиссёр сказал, что его дочь верующая, воспитана в христианской традиции и крещение возможно, «если только она будет состоять в церкви».
«Конечно. Сколько ей лет?» — поинтересовался президент.
Стоун сообщил, что его дочери 22 года. Он также поинтересовался у президента, какому количеству детей он является крестным.
Путин не стал называть число, но отметил, что их единицы.