Названа главная причина гибели людей на российских дорогах

Решение вопроса Госавтоинспекция видит в разделении потоков транспорта. «Эти положения нашли свое отражение в национальном проекте “Безопасные и качественные автомобильные дороги” и федерального проекта “Безопасность дорожного движения”, который является его структурным компонентом», — отметили в МВД.
Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что самая низкая смертность наблюдается на платных дорогах в России, оборудованных освещением и ограждениями.
По его словам, за последние десять лет Россия снизила смертность на дорогах в два раза с 32 тысяч до 18 тысяч.
Для этого была усилена мера ответственности за отдельные правонарушения, особенно это касается управления в состоянии алкогольного опьянения. Также были созданы барьеры фото и видео фиксации.
Президент Владимир Путин ранее поручил правительству до 1 декабря 2020 года разработать госпрограмму по безопасности на дорогах до 2030 года, направленную на снижение смертности в ДТП.