06:24 (мск), источник: РИА Новости
Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы звезд шоу-бизнеса
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН рассказал, куда уходят многомиллионные доходы звезд
Продюсер, таким образом, прокомментировал данные Росстата, согласно которым специалисты таких сфер, как культура, спорт, организация досуга и развлечений, имеют средний доход в 5,8 миллиона рублей в месяц.
«Те высокие доходы, о которых, наверное, правильно заявляет Росстат, высококлассный артист перераспределяет. Артист не находится на гособеспечении. Все свои расходы несет сам, сам себя содержит. У него затратная часть идет на содержание коллектива», — заявил Пригожин.
«Мы должны были инвестировать в песню, аранжировку, клип. Совокупность расходов составила 3,5 миллиона рублей. Чтобы таргетировать всю эту историю, нужно еще 1,5 миллиона. Любое произведение требует вложения от 3,5 до 4,5 миллиона в месяц. А плюс телевизионные съемки!» — пояснил продюсер.
«Москва — это дорогой город! Поэтому огромное количество наших артистов живут в кредит» — заключил продюсер.