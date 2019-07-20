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06:24 (мск), источник: РИА Новости

Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы звезд шоу-бизнеса

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН рассказал, куда уходят многомиллионные доходы звезд шоу-бизнеса, отметив при этом, что «чистый доход» артистов находится на уровне 10−30% от заработка.

Источник: РИА "Новости"

Продюсер, таким образом, прокомментировал данные Росстата, согласно которым специалисты таких сфер, как культура, спорт, организация досуга и развлечений, имеют средний доход в 5,8 миллиона рублей в месяц.

«Те высокие доходы, о которых, наверное, правильно заявляет Росстат, высококлассный артист перераспределяет. Артист не находится на гособеспечении. Все свои расходы несет сам, сам себя содержит. У него затратная часть идет на содержание коллектива», — заявил Пригожин.

В качестве примера он привел затраты своей супруги, певицы Валерии.
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«Мы должны были инвестировать в песню, аранжировку, клип. Совокупность расходов составила 3,5 миллиона рублей. Чтобы таргетировать всю эту историю, нужно еще 1,5 миллиона. Любое произведение требует вложения от 3,5 до 4,5 миллиона в месяц. А плюс телевизионные съемки!» — пояснил продюсер.

По его словам, артисты могут зарабатывать, только выступая на концертах. При этом они должны содержать свои коллективы, даже находясь в отпуске, а также тратить средства на детей, добавил Пригожин.

«Москва — это дорогой город! Поэтому огромное количество наших артистов живут в кредит» — заключил продюсер.

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