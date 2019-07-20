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12:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Визит Путина в затопленный Тулун скрыли от местных жителей

Пострадавшие от наводнения жители города Тулун Иркутской области не знали о визите президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на местную жительницу Елену.

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По ее словам, никого не оповестили заранее, иначе все пострадавшие отправились бы на прием к российскому лидеру. Она отметила, что в день прибытия главы государства в здании администрации города началось «странное движение». «Людей начали переселять из кабинета в кабинет, ограничили по времени прием населения. А после обеда всех сотрудников ведомства и вовсе отправили по домам. Объявили, что на сегодня рабочий день закончен», — рассказала Елена.

Пострадавшая от наводнения россиянка отметила, что когда о визите Путина стало известно, кто-то попытался отправиться к нему на прием, однако это оказалось невозможным.
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«Одни застряли в пробке, потому что перекрыли трассу. Других остановили на подъезде к пункту. Дороги перегородили сотрудники ППС из Иркутска и Братска», — рассказала собеседница издания.

Кроме того, Елена отметила, что за несколько часов до приезда Путина шесть семей получили сертификаты на покупку жилья. Однако это вызвало негодование среди местных жителей. «Люди еще больше разозлились: мол, почему одним выдали сертификаты, а другие до сих пор несчастные 10 тысяч рублей компенсации получить не могут?» — говорит Елена. Она добавила, что главу государства повели общаться именно к людям, получившим сертификаты.

Путин второй раз за месяц посетил пункт временного размещения пострадавших от паводка в Иркутской области 19 июля. При общении с жителями президент опроверг слухи о том, что ЧП могло произойти из-за взрывных работ. В ходе совещания по итогам визита он раскритиковал ход работ по ликвидации последствий наводнения.

Владимир Путин осмотрел пострадавшие районы и встретился с местными жителями
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19 июля© Ньюстюб
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