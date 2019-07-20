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11:50 (мск), источник: Интерфакс

Оскорбивший Путина ведущий «Рустави 2» сможет вернуться на работу

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Новый генеральный директор телекомпании «Рустави 2» Паата Салия считает, что отстраненный на два месяца от работы скандально прославившийся журналист Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться к выполнению своих служебных обязанностей.

На встрече с коллективом «Рустави 2» он отметил, что новый владелец канала Кибар Халваши не намерен вмешиваться в редакционную политику телеканала.

На встрече с коллективом Салия сказал и о том, что ознакомился с финансовым положением телекомпании, и оно оказалось гораздо хуже, чем он ожидал.

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В свою очередь представители коллектива «Рустави 2» выдвинули новому гендиректору предложение создать общественный совет, который будет контролировать кадровый вопрос в телекомпании. Салия обещал обсудить эту тему с владельцем телеканала.

Телекомпания «Рустави 2» оказалась в центре скандала после высказываний телеведущего Габунии. 7 июля он выступил в эфире с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина. После этого саморегулирующая комиссия телекомпании решила отстранить журналиста от работы на два месяца.

Тогда Госдума призвала правительство ввести экономические санкции Грузии. Путин высказался против таких мер в отношении Грузии. Парламентарии не стали отзывать заявление.

Между тем 18 июля ЕСПЧ признал правомерными вердикты грузинских судов, по которым все акции «Рустави 2» принадлежат ее бывшему владельцу, грузинскому бизнесмену Кибару Халваши. В результате он зарегистрировал акции телекомпании в Гражданском реестре Грузии на себя, а также снял с должности гендиректора телеканала Нику Гварамия. Пост занял адвокат Халваши Паата Салия.

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