В театре рассказали о состоянии Инны Чуриковой

Ранее сообщалось, что Чурикова госпитализирована в тяжелом состоянии. В пятницу ее перевели из реанимации в обычную палату в НИИ имени Склифосовского.
Слава богу, все хорошо. У Инны Михайловны были не переломы, а только ушибы, которые, как сказали врачи, пройдут уже в течение недели.
Марк Варшавердиректор театра «Ленком»
По его словам, пока Чурикова остается в больнице.
В четверг вечером сообщалось, что Чурикова во время спектакля «Старая дева» внезапно упала со сцены. Зрители помогли актрисе подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль, в котором также играли Екатерина Васильева и Александр Михайлов, прервали.