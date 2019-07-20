Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вон из страны! Почему российских туристов разворачивают на границах
Фоторепортажи
32Лучшие фото 2019 года, сделанные с воздуха
13Аризона особого внимания: как тренировались американцы перед высадкой на Луну
11:02 (мск), источник: РИА Новости

В театре рассказали о состоянии Инны Чуриковой

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Состояние госпитализированной народной артистки СССР Инны Чуриковой улучшилось, она чувствует себя хорошо, об этом сказал РИА Новости директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что Чурикова госпитализирована в тяжелом состоянии. В пятницу ее перевели из реанимации в обычную палату в НИИ имени Склифосовского.

Слава богу, все хорошо. У Инны Михайловны были не переломы, а только ушибы, которые, как сказали врачи, пройдут уже в течение недели.
Марк Варшавер
директор театра «Ленком»

По его словам, пока Чурикова остается в больнице.

В четверг вечером сообщалось, что Чурикова во время спектакля «Старая дева» внезапно упала со сцены. Зрители помогли актрисе подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль, в котором также играли Екатерина Васильева и Александр Михайлов, прервали.

 Порошенко не пустили в зал Европарламента и отправили на галерку
Как клоун: грузины посмеялись над уволеным гендиректором 'Рустави 2'
Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
Путин назвал возможную причину для отказа от президентства
Умер финансист, обвиняемый в краже 1 млрд рублей
Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы звезд
Удивительную симметрию Парижа показали с высоты (фото)
Стоун попросил Путина стать крестным отцом для своей дочери
Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
Здоровье
Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак Жительница британского города Ноттингем обнаружила, что у нее есть онкологическое заболевание после того, как выпила немного вина.
Hi-Tech
Найден почти идеальный доступный планшет Хорошая камера, отличный звук, звонки и Instagram.
Авто
Новая Lada «для города»: цена — от 840 000 рублей На сайте марки Lada оказались опубликованы цены на новую версию модели XRAY Cross — с вариатором и двигателем Renault
Кино
Крид «женился» на Патриаршем мосту в Москве В столице продолжаются съемки мелодрамы «(Не) Идеальный мужчина»
Недвижимость
Названо число снимающих жилье россиян
История москвички, перебравшейся в Вену
В Италии конфисковали Арагонский замок
Как выглядит город рядом с космодромом
Популярные темы на «Детях»
Мальчики в транспорте. 462
Турбаза требует оплаты 162
Подарок от роддома при выписке! 91
Баратынский 84
Леди
Косы, конусы, осветление: история причесок Средневековья Мы погрузились в историю и посмотрели, как эволюционировала женская укладка с V по XV века.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь