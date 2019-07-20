12:01 (мск), источник: Известия
Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво и пивоваренную продукцию
Отмечается, что в настоящее время министерство планирует направить документ на согласование заинтересованным ведомствам.
Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году. С января 2013 года вступили в силу ограничения на продажу напитка в ларьках в ночное время суток.
Пивовары поддержали идею Минпромторга, но против выступила Федеральная антимонопольная служба, где напомнили об ущемлении интересов производителей других видов тары. Однако позже стало известно, что министерство пока не обсуждает с представителями других ведомств предложение о продаже пива в алюминиевых банках в ночное время суток.