Правительство разрешило размещать осужденных в тюрьмах по месту проживания родных

«Законопроект рассмотрен и одобрен 17 июня 2019 года на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности», — указано в сообщении.
Отмечается, что для перевода в другую тюрьму осужденному необходимо будет подать письменное заявление. Кроме того, заявление может подать и родственник заключенного, однако только с его согласия.
Просьба о переводе будет исполнена при наличии возможности размещения.
В начале июля сообщалось, что заключенные московских следственных изоляторов регулярно жалуются членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы на то, что возможность посетить тюремные храмы появляется у них слишком редко из-за нехватки священников.
В связи было направлено письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В настоящее время церковь уже планирует увеличить число священников для служения в московских следственных изоляторах.