В Таиланде начали зарабатывать на слизи улиток

Улитки в Таиланде раньше были бичом рисоводов, но теперь приносят фермам огромный доход.
Только в Накхон-Найоке, одной из провинций страны, работает 80 улиточных ферм, уточняет AFP. С каждой тысячи улиток хозяева получают от 320 до 650 долларов в месяц.
Прибыль приносит фильтрат улиточной слизи — муцин. Он богат коллагеном и используется в производстве косметики.
Чтобы улиточный секрет был наилучшего качества, улиток сажают на «органическую» диету — кормят тыквами, огурцами и другими овощами, не обработанными пестицидами, пишет Phys.org.
Раньше косметику с муцином производили в основном тайские и корейские компании, но сейчас слизь экспортируют и в США. По данным Coherent Market Insights, мировой рынок косметики с улитками оценивают в 314 миллионов долларов.