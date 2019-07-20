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13:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Таиланде начали зарабатывать на слизи улиток

Мировой рынок косметики с улитками оценивают в 314 млн долларов.

Улитки в Таиланде раньше были бичом рисоводов, но теперь приносят фермам огромный доход.

Только в Накхон-Найоке, одной из провинций страны, работает 80 улиточных ферм, уточняет AFP. С каждой тысячи улиток хозяева получают от 320 до 650 долларов в месяц.

Прибыль приносит фильтрат улиточной слизи — муцин. Он богат коллагеном и используется в производстве косметики.

Чтобы улиточный секрет был наилучшего качества, улиток сажают на «органическую» диету — кормят тыквами, огурцами и другими овощами, не обработанными пестицидами, пишет Phys.org.

Раньше косметику с муцином производили в основном тайские и корейские компании, но сейчас слизь экспортируют и в США. По данным Coherent Market Insights, мировой рынок косметики с улитками оценивают в 314 миллионов долларов.

Анна Лысенко

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