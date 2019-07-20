Врач раскритиковал состаривающее приложение FaceApp

15:23 (мск), источник: Lenta.Ru
По его словам, программа не учитывает образ жизни человека, его эмоциональное состояние, качество жизни и генетику. Пьющий или курящий человек с возрастом будет выглядеть не так, как его ведущий более здоровый образ жизни ровесник.
«Судя по всему, она не имеет
Свое мнение о работе FaceApp врач сформировал на основе множества фотографий, созданных с помощью приложения, которые увидел.
Ранее в июле певица Ольга Бузова раскритиковала пользователей, которые публикуют в сети «состаренные» селфи, искусственно созданные через приложение FaceApp. Певица заметила, что рано или поздно все постареют, и торопить молодость не следует.