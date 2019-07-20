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15:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Врач раскритиковал состаривающее приложение FaceApp

Врач-гериатр (специалист, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста) Валерий Новоселов раскритиковал приложение FaceApp, которое показывает, как будет выглядеть человек в старости. Об этом специалист рассказал в разговоре с телеканалом «Звезда».

По его словам, программа не учитывает образ жизни человека, его эмоциональное состояние, качество жизни и генетику. Пьющий или курящий человек с возрастом будет выглядеть не так, как его ведущий более здоровый образ жизни ровесник.

«Судя по всему, она не имеет все-таки нормального алгоритма, гериатрических данных там очень мало», — цитирует специалиста телеканал.

По оценке Новоселова, совпадение созданного программой изображения и реальной внешности человека в старости возможны не более, чем в 33 процентов случаев.

Свое мнение о работе FaceApp врач сформировал на основе множества фотографий, созданных с помощью приложения, которые увидел.

Ранее в июле певица Ольга Бузова раскритиковала пользователей, которые публикуют в сети «состаренные» селфи, искусственно созданные через приложение FaceApp. Певица заметила, что рано или поздно все постареют, и торопить молодость не следует.

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