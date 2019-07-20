20:18 (мск), источник: Daily Storm
Онищенко пообещал засудить Минпромторг за идею не считать пиво алкоголем
Предложение ведомства цинично и направлено против здоровья россиян, считает бывший главный санитарный врач РФ.
На авторов инициативы о выводе пива
«Раз это не алкоголь, значит, будем продавать его в школьных буфетах, в детских садах вместо компота давать? Мамам, кормящим грудью, будем тоже давать, чтобы за счет этой жидкости у них лактация повышалась. Мерзавцы эти люди, и когда я узнаю фамилии этих людей, я обещаю подать на них в суд за ненависть к российскому народу», — заявил Онищенко (цитата по ТАСС).
«Президент говорит, что главная цель для нас — это повышение уровня здоровья людей. Предложение Минпромторга идет вразрез с этим», — напомнил он.
До 2011 года, когда пиво приравняли к алкоголю и ужесточили правила его продажи, пивной алкоголизм был серьезной проблемой в России, отметил Онищенко. «Это было начало 2000-х годов, у нас на первое место вышел пивной алкоголизм среди людей, среди детей. И когда мамы приводили детей к наркологам, а те им говорили, что «у вашего 14-летнего мальчика пивной алкоголизм», они искренне удивлялись: «это как же так, он же только пиво пьет», — пояснил он.
По мнению
Объяснение простое: давайте откроем и получим деньги для того, чтобы содержать наши стадионы. Можно же еще дальше пойти — можно и наркотики разрешить, и курить разрешить, тоже будут хорошо торговать.
Онищенко также заявил, что это не первая попытка смягчить правила продажи пива и пивных напитков. Во время ЧМ-2018 по футболу Минпромторга и Минспорта предлагали разрешить торговлю напитком на стадионе. «Такое органичное слияние зрелищной демонстрации здорового образа жизни: футбол, а рядом осоловевшие глаза, потные загривки, переполненные, перерастянутые от этого зелья желудки и невнятное варняканье на стадионе», — отметил депутат.
20 июля стало известно, что Минпромторг рекомендует вернуть пиву и пивоваренной продукции самостоятельный статус в розничной торговле и не подвергать напиток ограничениям другой алкогольной продукции. Об это говорится в разработанном министерством проекте развития торговли на 2019−2025 годы. Таким образом, ведомство предлагает вновь регулировать продажу пива отдельно от алкоголя, как это делалось до 2011 года. За этим может последовать смягчение норм продажи пива в розничных точках.
Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году. С января 2013 года вступили в силу ограничения на продажу напитка в ларьках в ночное время суток. В июле 2016 года Госдума приняла очередные поправки, ограничившие производство и продажу пива в пластиковых бутылках объемом свыше 1,5 л. На тот момент в таких бутылках, по оценкам производителей, продавалось около 20−25% всего пива на российском рынке.
Как свидетельствуют данные Росстата, после принятия поправок в 2013-м и 2016 году производство и потребление пива в стране снижалось.
Егор Латышев