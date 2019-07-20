18:21 (мск), источник: Газета.Ру
SрасеХ в третий раз запустит в космос один и тот же корабль
Грузовой корабль Dragon отправится в космос уже в третий раз. До этого SpaceX не запускал один и тот же корабль больше двух раз, передает телеканал «360».
«Завершено испытание статическим огнем Falcon 9 — нацелены на запуск 24 июля с площадки 40 во Флориде для восемнадцатой миссии Dragon по пополнению запасов на МКС. Космический корабль Dragon, поддерживающий эту миссию, ранее посещал МКС в апреле 2015 года и декабре 2017 года», — написала компания SpaceX в своем Twitter.
SpaceX впервые отправляет в космос в третий раз один и тот же корабль. Раньше шесть кораблей Dragon посещали МКС по два раза.
В результате он состоится 24 июля с космодрома на мысе Канаверал в 18:24 по местному времени (25 июля в 01:24 по московскому). Пункт назначения — Международная космическая станция (МКС). На орбиту корабль выведет