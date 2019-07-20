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18:21 (мск), источник: Газета.Ру

SрасеХ в третий раз запустит в космос один и тот же корабль

Грузовой корабль Dragon отправится в космос уже в третий раз. До этого SpaceX не запускал один и тот же корабль больше двух раз, передает телеканал «360».

Источник: NASA

«Завершено испытание статическим огнем Falcon 9 — нацелены на запуск 24 июля с площадки 40 во Флориде для восемнадцатой миссии Dragon по пополнению запасов на МКС. Космический корабль Dragon, поддерживающий эту миссию, ранее посещал МКС в апреле 2015 года и декабре 2017 года», — написала компания SpaceX в своем Twitter.

SpaceX впервые отправляет в космос в третий раз один и тот же корабль. Раньше шесть кораблей Dragon посещали МКС по два раза.

Изначально корабль должен был отправиться на МКС 21 июля в 19:35 по местному времени (22 июля в 02:35 по московскому), однако запуск был перенесен.

В результате он состоится 24 июля с космодрома на мысе Канаверал в 18:24 по местному времени (25 июля в 01:24 по московскому). Пункт назначения — Международная космическая станция (МКС). На орбиту корабль выведет ракета-носитель Falcon 9.

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