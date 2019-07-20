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19:47 (мск), источник: ТАСС

Ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» стартовала с космодрома Байконур

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, ‪20 июля‬. /ТАСС/ — К Международной космической станции отправились космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, а также астронавты Эндрю Морган из NASA и Лука Пармитано из Европейского космического агентства.

Источник: РИА "Новости"

Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» запущена с космодрома Байконур, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ракета взлетела с 1-й стартовой площадки космодрома («Гагаринский старт») ‪в 19:28‬ мск. К Международной космической станции (МКС) отправились космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, а также астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).

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Примерно через девять минут после запуска «Союз МС-13» должен отделиться от третьей ступени носителя. Планируется, что корабль будет лететь к станции по шестичасовой схеме, то есть сделает четыре витка вокруг Земли.

Стыковка корабля с МКС намечена ‪на 21 июля в 01:50‬ мск.

Новые члены длительной экспедиции на МКС будут работать на станции 201 сутки. Однако американский представитель задержится дольше, поскольку его место в корабле при возвращении на Землю займет астронавт NASA Кристина Кук. Длительность ее пребывания на МКС увеличена из-за полета первого астронавта Объединенных Арабских Эмиратов Хазаи аль-Мансури. За время работы на орбите экипаж проведет почти 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, пять из них будут выполняться в автоматическом режиме без участия экипажа.

Также экипажу новой экспедиции предстоит принять на МКС аль-Мансури, который прибудет туда в сентябре. Он проведет на станции около недели и вернется с экипажем «Союза МС-12».

Сейчас на станции работают российский космонавт Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кук.

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