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22:24 (мск), источник: Коммерсантъ

В РПЦ раскритиковали импортозамещение лекарств

Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион осудил запрет на госзакупки импортных лекарств и медоборудования.

Источник: РИА "Новости"

«Политика импортозамещения важна для экономики нашей страны, но она не должна приводить к тому, что люди будут терять здоровье или терять жизнь», — сказал он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Политика импортозамещения, как указал священнослужитель, должна быть более «избирательной», при замене иностранного препарата на отечественный необходимы консультации с узкими медицинскими специалистами. «Далеко не всегда отечественные аналоги оказывают то же самое действие, какое оказывают различные импортные лекарства или медицинские приборы», — пояснил он.

Российские производители лекарств впервые за четыре года смогли занять более трети общего объема госзакупок, в 2018 году сумма контрактов почти достигла 150 млрд руб. Пациенты жалуются, что отечественные препараты уступают по качеству или эффективности иностранным.

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