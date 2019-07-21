«Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС

«Есть касание, есть захват», — сказал представитель Центра управления полетами.
Корабль доставил на станцию членов длительной экспедиции МКС-60/61 — космонавта Роскосмоса Александра Скворцова и астронавтов Эндрю Моргана (НАСА) и Луку Пармитано (Европейское космическое агентство).
Запуск «Союза МС-13» прошел по шестичасовой схеме. Теперь экипажу Международной космической станции предстоит проверить герметичность стыковки, после чего будет выровнено давление между пилотируемым кораблем и МКС. Затем Скворцов, Морган и Пармитано смогут перейти на станцию.
Ракета-носитель «Союз-ФГ» была запущена в субботу с 1-й стартовой площадки Байконура («Гагаринский старт») в 19:28 мск. В ходе экспедиции МКС-60/61 предстоит выполнить почти 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, пять из них будут проходить в автоматическом режиме — без участия экипажа.