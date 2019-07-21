Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Владимир Зеленский подписал указ об открытии Чернобыля для туристов Теперь город, в котором произошла самая крупная техногенная катастрофа мира, не является зоной отчуждения
Фоторепортажи
13Аризона особого внимания: как тренировались американцы перед высадкой на Луну
20В США отметили День независимости
04:27 (мск), источник: РИА Новости

Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

Источник: РИА Новости

«Вчера говорили о том, что Россия в смысле отсутствия института репутации — удивительная страна. Вообще никого не волнует, что человек натворил в прошлом», — написала телеведущая.

В качестве примера она привела историю своего знакомого, рассказавшего, что проворовавшегося в ресторане сомелье взяли на новую работу, несмотря на проступок.

«Я знаю людей, которые “кидали” партнеров, и это не мешало им строить новый бизнес, знаю тех, кто публично признавался аферистом и сидел за мошенничество, но потом опять “всплывал”», — заявила Собчак.

По ее мнению, это наблюдается «во всем и всегда».

«Не могу понять, почему именно в России настолько не важна ничья репутация», — заключила телеведущая.

Читайте также

 Порошенко не пустили в зал Европарламента и отправили на галерку
Как клоун: грузины посмеялись над уволеным гендиректором 'Рустави 2'
В Пентагоне оценили высокий уровень сотрудничества РФ и Китая
Российский вратарь пропустил нелепый автогол
Арестован владелец завода по производству элементов С-400
Журналистка опубликовала фото из барака Кокорина и Мамаева
Европу накроет экстремальная жара
Кошка с «бородой» стала звездой соцсетей (фото)
Здоровье
Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак Жительница британского города Ноттингем обнаружила, что у нее есть онкологическое заболевание после того, как выпила немного вина.
Hi-Tech
Найден почти идеальный доступный планшет Хорошая камера, отличный звук, звонки и Instagram.
Авто
Новая Lada «для города»: цена — от 840 000 рублей На сайте марки Lada оказались опубликованы цены на новую версию модели XRAY Cross — с вариатором и двигателем Renault
Кино
Крид «женился» на Патриаршем мосту в Москве В столице продолжаются съемки мелодрамы «(Не) Идеальный мужчина»
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
Названо число снимающих жилье россиян
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
В Италии конфисковали Арагонский замок
Дети
Чем заняться в дождь: 5 оригинальных идей Кроме мультиков, дома найдется много других интересных дел
Леди
Косы, конусы, осветление: история причесок Средневековья Мы погрузились в историю и посмотрели, как эволюционировала женская укладка с V по XV века.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь