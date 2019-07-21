Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации

«Вчера говорили о том, что Россия в смысле отсутствия института репутации — удивительная страна. Вообще никого не волнует, что человек натворил в прошлом», — написала телеведущая.
В качестве примера она привела историю своего знакомого, рассказавшего, что проворовавшегося в ресторане сомелье взяли на новую работу, несмотря на проступок.
«Я знаю людей, которые “кидали” партнеров, и это не мешало им строить новый бизнес, знаю тех, кто публично признавался аферистом и сидел за мошенничество, но потом опять “всплывал”», — заявила Собчак.
По ее мнению, это наблюдается «во всем и всегда».
«Не могу понять, почему именно в России настолько не важна ничья репутация», — заключила телеведущая.