Глава НАСА призвал тщательнее искать на Марсе признаки жизни

По словам Бриденстайна, жидкая вода найдена в 12 километрах под поверхностью планеты. «Это не означает, что жизнь там есть, но мы обязаны в этом убедиться», — сказал он.
Бриденстайн сказал, что ученые также обнаружили сложные органические компоненты на поверхности Марса.
Раньше Марс был очень похож на Землю. Изучая его, мы можем узнать о нашей собственной планете.
Джим БриденстайнГлава НАСА
Ранее НАСА обнародовало фотографию марсохода Curiosity — кадр сделан во время исследования «Лесного залива» на горе Эолида в кратере Гейл.
Недавно американские медики выяснили, что содержащееся в красном вине и винограде вещество ресвератрол поможет защитить мускулы астронавтов во время полета на Марс.