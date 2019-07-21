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11:19 (мск), источник: РИА Новости

Названа новая опасность диабета для женщин

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Диабет первого типа резко увеличивает у женщин риск развития сердечной недостаточности. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на журнал Diabetologia.

Источник: РИА Новости

Группа ученых из Австралии и Великобритании проанализировала данные более 12 миллионов пациентов с таким диагнозом, обращая особое внимание на развивающиеся на его фоне заболевания. Давно было известно, что диабет часто идет «рука об руку» с самыми разнообразными проблемами с сердцем, в том числе кардиомиопатией, ишемической болезнью сердца и инсультом.

Обработка данных показала, что риск развития сердечной недостаточности на фоне диабета у женщин значительно выше, чем у мужчин.

В случае диабета первого типа речь идет о 47%, диабета второго типа — 9%.

По мнению ученых, это может быть связано с ишемической болезнью сердца, которая на фоне диабета чаще появляется именно у женщин. Также у женщин хуже контролируется уровень сахара в крови.

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