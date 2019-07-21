The sheep have arrived! ?? pic.twitter.com/wY1oIuX3nB— Latitude Festival (@LatitudeFest) 18 июля 2019 г.
18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Овец на британском фестивале покрасили в розовый цвет (видео)
Зоозащитники возмущены.
Овец в британском Суффолке покрасили в розовый цвет и выпустили гулять в одном из местных парков.
На такой шаг пошли организаторы музыкального фестиваля Latitude в рамках маркетинговой кампании.
Зоозащитники выступили с протестом, обвиняя Latitude в жестоком обращении с животными. По их словам, овец подвергли риску, так как краска может попасть им в глаза и рот.
Кроме того, животные пережили стресс
Анна Лысенко