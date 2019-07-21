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18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Овец на британском фестивале покрасили в розовый цвет (видео)

Зоозащитники возмущены.

Овец в британском Суффолке покрасили в розовый цвет и выпустили гулять в одном из местных парков.

На такой шаг пошли организаторы музыкального фестиваля Latitude в рамках маркетинговой кампании.

Зоозащитники выступили с протестом, обвиняя Latitude в жестоком обращении с животными. По их словам, овец подвергли риску, так как краска может попасть им в глаза и рот.

Кроме того, животные пережили стресс из-за громкой музыки, столпотворения и пьяных посетителей, говорят активисты.

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Анна Лысенко

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