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19:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Объявлено о закрытии сериала «Воронины»

Актриса Екатерина Волкова сообщила, что 24-й сезон российского сериала «Воронины» станет последним. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте

«Сегодня последний раз мы всей семьёй, целым составом Ворониных в павильоне, на нашей, уже ставшей такой родной за 10 лет, кухне», — написала звезда сериала. По ее словам, уже в августе павильон разберут, и в нем будут снимать новый проект.

Во время загрузки произошла ошибка.

Волкова отметила, что несколько сцен сериала будут сняты в Сочи. «Но это уже немного не то, не та локация, не та атмосфера нашей маленькой квартирки в Москве», — добавила она.

В 2017 году «Воронины» вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный телевизионный проект в мире. Достижение было зарегистрировано на съемках 455-го эпизода сериала.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Воронины» — адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда», транслировавшегося на канале CBS с 13 сентября 1996 по 16 мая 2005-го. Премьера отечественной версии состоялась в 2009 году.

Ситком повествует о приключениях обычной семьи. Главные роли исполнили Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Анна Фроловцева и Борис Клюев.

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